Une année difficile: le duo Toledano-Nakache nous laisse sur notre faim

Albert vivote avec son petit boulot à l’aéroport, une vie aux portes du monde, constamment en transit. Bruno a épuisé, lui, le rêve pavillonnaire, criblé de dettes par des pulsions consommatrices inextinguibles. À l’opposé du spectre, Valentine lutte contre son éco-anxiété en se jetant dans la militance écologiste, multipliant les actions coup de poing. Ils n’avaient rien pour se rencontrer, et pourtant… Nakache et Toledano (Intouchables, Le Sens de la fête) mettent leur savoir-faire ès comédies populaires en phase avec l’air du temps au service d’un récit qui tente de sensibiliser à la convergence fondamentale entre la fin du monde et la fin du mois. La convergence entre les trois héros, elle, ne prend néanmoins pas tout à fait, nous laissant un peu sur notre faim, aussi bien comique que sociétale.



