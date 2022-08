House of the dragon

© HBO

Deux cents ans avant les événements qui ont jeté les Sept Royaumes dans une guerre sans merci, contés dans la série Game of Thrones, la maison des Targaryen, portée par ses dix dragons, règne sans partage sur Westeros. Mais l’absence d’héritier mâle du roi Viserys (Paddy Considine) laisse percer les prétentions d’une galerie de personnages aussi retors que puisse les imaginer George R.R. Martin: le frère Daemon (Matt Smith), la sœur Rhaenys (Eve Best) et son époux Corlys Velaryon (Steve Toussaint), ainsi que les membres du Conseil, qui, tous, ont des idées derrière la tête. La garderont-ils longtemps sur les épaules? La tradition sanglante de la saga littéraire de Martin permet d’en douter. Seule la fille du roi, Rhaenyra, semble traverser les événements avec la stature d’une vraie reine – jusqu’à ce que la naissance probable d’un frère ne vienne changer la donne? Au vu du premier épisode, les éléments sont en place pour une série ambitieuse, gore, fantastique, qui ne manque pas d’appels du pieds à un univers que les fans trépignent de retrouver.