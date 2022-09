FOCUS FACTORY

Hot Chip (03/10)

Depuis 2004 et la sortie de leur premier album, Hot Chip s’impose comme l’un des groupes les plus innovateurs de la scène électro pop et enchaine les tubes à l’instar des irrésistibles ‘Over And Over’, ‘Boy From School’, ‘Ready For The Floor’, ‘I feel Better’. Outre une crédibilité en béton, Hot Chip affiche plus de 2,1 millions de disques vendus et plus de 334 millions de streams. Plébiscités aux quatre coins de la planète, ils collectionnent les nominations et récompenses à la pelle, les prestations sur les plateaux télé les plus influents ainsi que sur les scènes des plus belles salles (AB) et des plus grands festivals du monde (Pukkelpop, Rock Werchter).

Aujourd’hui, Hot Chip annonce l’arrivée de “Freakout/Release”, un huitième album qui sortira le 19 août prochain, produit et enregistré dans leur studio de Londres avec en special guests Lou Hayter & Candance Weapon mais aussi un certain… Soulwax, qui apporte une touche plus que spéciale à un ensemble d’ores et déjà très attendu. Rendez-vous le 3 octobre à l’AB, un concert immanquable !