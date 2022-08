FOCUS FACTORY

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

« Avec amour et acharnement » est la troisième collaboration de Claire Denis avec la célèbre auteure Christine Angot, avec qui elle a réalisé « Un beau soleil » intérieur, avec également Juliette Binoche. « Avec amour et acharnement » a été présenté en première à la Berlinale 2022, où il a été nommé pour l’Ours d’or et a remporté l’Ours d’argent de la meilleure mise en scène.