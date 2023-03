Voilà un moment déjà que Laetitia Masson (on lira son interview dans Focus du 23/03), autrice notamment d’En avoir (ou pas) et La Repentie, avait disparu des radars cinéphiles. Ponctuant un trop long silence, Un hiver en été s’ouvre alors qu’une soudaine vague de froid estivale vient cueillir une dizaine de personnages, dont l’incertitude du moment présent va avoir le don d’exacerber les sentiments. La matrice d’un film choral en prise incontestable sur l’époque qui, sans être toujours à la hauteur de ses ambitions -“un tableau impressionniste de la France, aujourd’hui”-, certains segments étant objectivement moins forts que d’autres, ne s’en avère pas moins intensément troublant. Non sans questionner, LesNymphéas de Monet y tenant lieu de refuge, ce qu’il reste de l’humanité quand tout fout le camp…

De Laetitia Masson. Avec Benjamin Biolay, Élodie Bouchez, Hélène Fillières. 1 h 52. Sortie: 22/03. ***1/2