Ukraine: vers l’Europe, loin de Moscou

Le monde se remettait à peine d’une guerre contre un virus. Une guerre à 6 millions de morts. Le 24 février, il y aura un an jour pour jour que la Russie lançait son invasion militaire de l’Ukraine. Une triste date anniversaire que les chaînes de télé vont commémorer avec enquêtes, débats et documentaires. Comme Arte, la RTBF met le paquet. Elle raconte l’action politique d’Emmanuel Macron et de sa cellule diplomatique (Un président, l’Europe et la guerre), plonge dans les tranchées et les avant-postes de l’armée ukrainienne (Occupied) et dépeint le visage humain du drame (Depuis le front russe). Elle dévoile aussi ici la correspondance de deux cinéastes, l’un à Bruxelles, l’autre à Kharkiv, pour faire comprendre la réalité et les enjeux de cette guerre dont Poutine refuse de dire le nom. Le conflit n’a pas frappé de plein fouet que l’Ukraine: il dévoile un continent européen en pleine crise existentielle, pousse l’Europe à repenser ses relations avec de nombreux pays et réécrit tout simplement la géopolitique. La guerre en Ukraine, c’est le début d’une nouvelle époque. La prise de conscience de valeurs démocratiques qui ne sont pas éternelles et se révèlent au contraire bien plus fragiles qu’on l’imagine… L’un explique le choc que provoquent dans son ventre les explosions. L’autre se demande si Poutine pourrait choisir Bruxelles pour cible. Un documentaire intéressant et lisible qui retrace l’Histoire d’un pays, déterre les racines de ce qu’il vit et se demande déjà comment le remettre sur pieds.

Documentaire d’Alain de Halleux. 7