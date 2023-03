U.S. Girls

Tête chercheuse de la pop canadienne (elle est originaire de Chicago mais établie à Toronto), Meghan Remy s’était inspirée de la soul et du funk des années 70 sur son dernier album en date, Heavy Light, en 2020. Avec Bless This Mess sur la pochette duquel elle apparaît enceinte de ses jumeaux (Pump commence même avec le sample d’un tire-lait), US Girls s’amuse avec la pop des années 80. Elle signe un disque sympa, moins politique et engagé, plus personnel et léger, qui donne tour à tour l’impression d’écouter Prince, Madonna, Blondie, Stevie Wonder ou encore Kylie Minogue pour ne citer que les meilleurs. Certainement pas l’effort le plus intéressant de son exploratrice discographie.

Bless This Mess *** Distribué par 4AD.