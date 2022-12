Lorsque le directeur du MI6, Sir Martin Angelis (Ciarán Hinds), échappe de peu à une tentative d’empoisonnement, les services secrets britanniques sont sur les dents. Naturellement, Adam Lawrence (Charlie Cox) est prêt à assurer l’intérim. Il a été formé, préparé à cette éventualité. Mais alors que les couloirs s’emplissent d’une atmosphère de paranoïa, Lawrence est rattrapé par son passé, sous les traits de Kara Yerzov (Olga Kurylenko). L’empoisonneuse du boss, c’est elle, et elle met la pression pour tenter de retourner Lawrence, au risque de le faire passer pour un agent double et, pire encore, de mettre sa femme et sa famille en danger. Écrite par Matt Charman, scénariste pour Steven Spielberg (Bridge of Spies), cette intrigue à plusieurs bandes pince la corde sensible du confusionnisme géopolitique ambiant et de la guerre de l’information entre puissances. Dans sa réalisation minimaliste plus téléfilm que blockbuster, Treason rappellera les ambiances de The Bodygard, autre série Netflix, mais ne renouvelle pas davantage le genre du thriller d’espionnage ou politique. Les six épisodes bénéficient d’une distribution appliquée, qui prend ses aises dans des intrigues noueuses aux enjeux intimes, régulièrement secouées par des scènes d’action nerveuses et des coups de théâtre un peu attendus.

Une minisérie créée par Matt Charman, Louise Hooper et Sarah O’Gorman. Avec Charlie Cox, Olga Kurylenko, Oona Chaplin. Disponible sur Netflix à partir du 26/12. 6