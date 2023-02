Au début des années 80, la France tout juste mitterrandienne et encore un brin ringarde est frappée de plein fouet par une américanisation croissante de la mode, de la culture et des loisirs. C’est tout un pan de la société qui troque le gris pour des modèles plus bariolés. Référence au générique de l’émission Gym Tonic qui a popularisé, au même moment, l’aérobic à la télé publique, Toutouyoutou tente de capturer cet instant fugace dans une comédie brouillonne mais efficace, soulignant au fluo des questions liées à l’émancipation des femmes, au travail, au couple, à l’éducation, à la consommation et au rêve américain. Dans une banlieue de Toulouse débarrassée de tout accent (dommage), et un quotidien de mère au foyer peu engageant, Karine (Claire Dumas) s’ennuie. Jusqu’à ce que Jane (Alexia Barlier), une Américaine forcément fantasque et récemment installée sidère le voisinage avec ses joggings, ses tenues flashy et sa pratique de l’aérobic. Son cours hebdomadaire attire Karine, ses copines et une foule croissante d’adeptes, qui y trouvent un tremplin inattendu pour leurs aspirations. Derrière les exercices imposés de la comédie rétro -dans la lignée manifeste d’OVNI(s)-,Toutouyoutou glisse une sous-intrigue de thriller d’espionnage (Jane serait une espionne US chargée de surveiller le programme aérospatial, fleuron de la Ville rose), pour mieux décaper les clichés et les représentations mythiques nées de ces années fluo. Une comédie joyeusement référencée et politiquement inoffensive, mais très plaisante.

Série créée par Géraldine de Margerie et Maxime Donzel. Avec Claire Dumas, Alexia Barlier, Sophie Cattani. 7