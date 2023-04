Tourments ***

Le célèbre psychiatre et psychanalyste Jacques Lacan utilisait ce film pour illustrer la paranoïa lors de ses séminaires à l’hôpital Sainte-Anne. C’est dire que l’observation par Luis Buñuel du cas clinique représenté par son personnage principal est d’une justesse et d’une exactitude remarquables! Francisco Galvan de Montemayor, idéalement joué par un Arturo de Cordova habité, est un mari maladivement soupçonneux et jaloux, en proie à un délire paranoïaque dont sa jeune épouse dévote va devenir la victime. Le réalisateur de Belle de jour et du Charme discret de la bourgeoisie s’est-il appuyé sur ses études d’entomologie pour étudier ce “cas” fascinant? Toujours est-il que la précision de l’étude n’entrave en rien la force profonde d’un drame captivant, affichant aussi des airs de thriller conjugal et des éléments de satire sociale et philosophique. Montemayor appartient en effet à la classe des riches propriétaires fonciers, et professe un catholicisme fervent. On relèvera que le titre original de ce film issu de la période mexicaine du cinéaste, El, signifie simplement “il”…

Drame de Luis Buñuel. Avec Arturo de Cordova, Delia Garcés, Luis Beristain. 1953.