Avec Tori et Lokita, les frères Dardenne reviennent à leurs fondamentaux, livrant un récit redoutablement épuré. L’histoire d’une amitié, celle de deux enfants réunis par l’exil et qui décident de faire famille pour s’assurer un avenir. Confrontés à la dureté d’une terre qui n’a d’accueil que le nom, ils s’inventent un récit pour écrire leur futur. Seuls contre tous, ils finiront victimes sacrificielles de leur parcours de migration, pour avoir rêvé un ailleurs et un vie meilleure. Les Dardenne projettent leur caméra au plus près de leurs protagonistes, dans un geste de cinéma tendu à l’extrême, comme pour souligner l’urgence de la situation des mineurs étrangers non accompagnés, auxquels ils donnent les visages de Tori et Lokita.

De Jean-Pierre et Luc Dardenne. Avec Joely Mbundu, Pablo Schils, Alban Ukaj. 1 h 28. Dist: Cinéart. 8