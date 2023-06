Tintin: bientôt un nouveau jeu vidéo, sur Les Cigares du pharaon

Les ayants droit d’Hergé résolvent la quadrature du cercle: Tintin reste figé dans le passé, mais squatte pourtant régulièrement les actualités du divertissement et de la culture. Cette semaine: un nouveau jeu vidéo, le premier depuis douze ans.

On ne sait pas vraiment s’il s’agit d’un événement, mais il suffit parfois d’en avoir l’air (et de travailler depuis longtemps avec une excellente attachée de presse) pour le devenir: Tintin Imaginatio, ex-Moulinsart, mais toujours gestionnaire des droits d’Hergé et de ses créations, a donc fait le bonheur des tintinophiles en annonçant la sortie officielle d’un nouveau jeu vidéo: Tintin reporter: Les Cigares du Pharaon, qui sera disponible sur PC et la plupart des plateformes dès… la fin de l’année (lire ci-contre). Les précommandes ont évidemment ouvert dans la foulée dans les grandes enseignes, heureuses de voir une marque forte s’annoncer sous son sapin “jeu vidéo”, le grand classique des fêtes depuis de nombreuses années. Une marque forte, mais rare dans le secteur: la dernière adaptation de Tintin en jeu vidéo datait de 2011, Le Secret de la Licorne, produit parallèlement à la sortie du film de Spielberg. Point de film cette fois pour appuyer sur le champignon et les ventes, mais des premières images, quelques chiffres, un peu de branding et, surtout, une promesse de qualité tous publics labélisée Tintin.

Après Ubisoft, ce sont cette fois les Français de Microïds qui ont décroché la licence et peut-être la timbale, aidés sans doute par l’expertise du studio dans l’adaptation 3D d’univers 2D issus de la bande dessinée, tels les jeux Amerzone ou Syberia, mais aussi par leur expérience dans les jeux d’action-aventure, un genre idéal pour l’adaptation de ces Cigares du pharaon (lire ci-contre). Des Cigares qui ressortent par ailleurs, au même moment, en album, mais dans une version colorisée telle que Tintin Imaginatio les a mis en chantier depuis quelques années. Manière supplémentaire d’enfoncer toujours le même clou: Tintin est mort avec Hergé, et personne (jusqu’à nouvel ordre) n’en reprendra les aventures en dessin et en bande dessinée, ce qui ne l’empêche pas de rester extrêmement vivant. Et désormais parfaitement adapté à un siècle que son auteur n’aura jamais connu (Hergé est mort en 1983, bien avant la révolution numérique) grâce à une politique de diversification et de présence médiatique parfaitement huilée.

© microids

Licence à long terme

Outre une activité éditoriale toujours très active mais souvent réservée aux tintinophiles avertis (et prêts à se jeter sur à peu près n’importe quoi portant la houpette officielle), Tintin Imaginatio semble avoir parfaitement réussi le virage du siècle et du numérique, multipliant au compte-gouttes les annonces et “events” 2.0. Il y a trois mois, ce sont ainsi les premiers fichiers NFT Tintin qui faisaient les gros titres. NFT comme non-fungible token, soit des fichiers numériques authentifiés, labélisés et donc uniques, parfois fournis avec des impressions HD. Un nouveau canal de diffusion encore anecdotique, mais dont chaque vente et revente assurera une commission aux ayants droit de Tintin, et au potentiel quasiment infini -tous les dessins de Tintin peuvent théoriquement être transformés, case par case, en fichiers NFT. En attendant une nouvelle adaptation cinématographique a priori dans les limbes, la sortie de ce nouveau jeu vidéo s’inscrit dans une même démarche de marque qui tient à être présente sur tous les supports de divertissement, et sur du long terme: ce Tintin reporter au budget de 10 millions d’euros pourrait devenir le premier d’une série, principe désormais presque plus présent sur console qu’en BD!

Pour rappel, les ayants droit d’Hergé le resteront jusqu’en 2054, date officielle à laquelle Tintin tombera dans le domaine public. Tout le monde, ou n’importe qui, pourra alors faire du Tintin. À moins qu’une œuvre originale jamais éditée n’apparaisse d’ici là, relançant d’un tour cette menace qui plane. Quelque chose nous dit que tout ça est sans doute prévu dans la stratégie Tintin.