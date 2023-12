Timothée Chalamet en roi du chocolat, sororité dans un sauna à fumée et une déplorable Milady: les sorties ciné de la semaine

Retrouvez nos critiques des sorties ciné de la semaine.

Wonka

Mis en scène par Paul King, le réalisateur britannique de Paddington et sa suite, et produit par David Heyman, le célèbre producteur des Harry Potter, Wonka imagine aujourd’hui ses origines et sa jeunesse en lui donnant le visage glamourisé de Timothée Chalamet.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire la critique complète ici.

Smoke Sauna Sisterhood

La cinéaste estonienne Anna Hints signe un envoûtant documentaire, Smoke Sauna Sisterhood. Un hymne à la sororité s’immisçant dans un lieu de détoxification des corps et des âmes.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire la critique complète ici.

Sirocco et le Royaume des courants d’air

Le Français Benoît Chieux invite à un fabuleux voyage animé. Un enchantement de tous les instants, à partir de 6 ans.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire la critique complète ici.

J’aime la vie

Mira, une mère célibataire et infirmière spécialisée en soins palliatifs à domicile, apprend qu’elle est condamnée par un cancer et tente de renouer avec son frère dans ce long métrage choral qui envoie une famille aux liens distendus en séjour dans les Ardennes.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire la critique complète ici.

Il Boemo

Compositeur bohémien né à Prague en 1737, Josef Mysliveček, dit “Il divino Boemo”, était promis au métier de meunier comme son père. Mais son amour de la musique le conduit plutôt en Italie où, après quelques années de vie précaire, il connaît la gloire grâce à ses opéras. Admiré de son vivant par le jeune Mozart, sur qui il exerce une indéniable influence, il meurt, malade et désargenté, à 43 ans puis tombe rapidement dans l’oubli.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire la critique complète ici.

Milady

Huit mois après un D’Artagnan déjà très oubliable, Milady, deuxième volet des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, tente toujours de compenser son manque criant de dynamisme et de grâce par une forme d’illisibilité singulièrement pataude dans les scènes d’action -quand il s’essaie à l’érotisme ou à la sentimentalité, c’est encore pire.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire la critique complète ici.

Apolonia, Apolonia

A l’origine d’Apolonia, Apolonia, il y a un portrait documentaire que doit réaliser Lea Glob en 2009, dans le cadre de ses études à la National Film School du Danemark. Sa rencontre avec la peintre figurative française Apolonia Sokol fait office de révélateur, la cinéaste en devenir, fascinée par son modèle, décidant bientôt de la suivre pendant rien moins que treize ans, le travail d’études se transformant en documentaire au long cours.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lire la critique complète ici.

Silent Night

Premier film sur le sol américain en 20 ans pour John Woo, maître virtuose de l’action. L’originalité de l’objet tient essentiellement au fait de ne comporter aucun dialogue. L’intrigue, quant à elle, ne s’embarrasse d’aucune nuance: un père littéralement consumé de rage est prêt à toutes les bourrinades les plus extrêmes pour venger son jeune fils, tragiquement abattu par une balle perdue lors d’une guerre de gangs à la veille de Noël…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.