“DJ-Kicks”

De Detroit, on a souvent tendance à mettre en avant l’incroyable passé musical -du crossover soul de la Motown à la création de la techno. Avec son mix pour la collection DJ-Kicks, Theo Parrish a cependant décidé de mettre l’accent sur sa scène actuelle. Légende de la house downtempo, Parrish a rassemblé une série d’artistes émergents de la ville pour créer un mix composé de matériel entièrement exclusif -une première dans l’histoire de la prestigieuse série. Si le groove est sans doute moins futuriste et révolutionnaire que ne semble l’annoncer le sous-titre -Detroit Forward-, il ne manque jamais de saveur et profondeur, comme toujours chez Parrish, entre accents jazz appuyés (Moonlite), funk (Green Funk) et house rénovée (Surrounded by Trees).