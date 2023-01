The Young Lady

Au milieu des années 1860, dans un coin reculé de la campagne anglaise, un mariage d’intérêt unit Alexander et Katherine. Aucun amour dans cette relation, aucun désir visible de la part du mari plus âgé pour son encore très jeune femme. Laquelle voit sa liberté d’aller et venir largement restreinte. Quand paraîtra, en l’absence d’Alexander, un robuste employé de la ferme, Katherine verra se réveiller en elle un désir rebelle aux conséquences spectaculaires… Le roman de Nikolaï Leskov Lady Macbeth du district de Mtsensk, paru en 1865, avait déjà inspiré un opéra marquant à Dmitri Chostakovitch. Transposé de Russie en Angleterre, il offre à William Oldroyd la matière d’un film à la fois tragique et implacable, d’autant plus intense et douloureusement captivant qu’une jeune actrice de 19 ans jusque-là inconnue s’y révèle pleinement. Florence Pugh est sidérante dans le rôle complexe et extrême de Katherine. À ne pas en croire ses yeux!

Drame de William Oldroyd. Avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton. 2016. 8