The Sandman

Longtemps réputée inadaptable à l’écran, l’œuvre graphique de Neil Gaiman, devenue culte dans les années 90, a trouvé un écrin visuel digne de ses outrances et de sa profondeur de champ. Dans ce récit déployé dans les confins gothiques et oniriques de la fantasy, Morpheus/Dream, incarnation du monde des rêves, se retrouve au cœur d’une lutte épique avec les forces occultes et le Diable lui-même. Une œuvre violente, éprouvante mais magistrale, où brillent Tom Sturridge et Gwendoline Christie (Game of Thrones).

De David S. Goyer, Allan Heinberg et Neil Gaiman. Netflix, 2022.