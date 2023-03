The Revenge of Gargamel

Le 24 décembre dernier étaient célébrés en grande pompe les 30 ans de la disparition de Pierre Culliford, alias Peyo, mythique créateur des Schtroumpfs. La Mazel Galerie a profité de l’occasion pour solliciter un hommage auprès de deux artistes qu’elle représente, à savoir le Français Stan Manoukian et la turbulente Laura Paperina. Coup de cœur pour cette dernière dont on connaît le goût iconoclaste camouflé sous un chromatisme acide et un trait d’apparence enfantine. Puisant régulièrement son inspiration dans la bande dessinée, l’Italienne s’en est donné à cœur joie pour imaginer une scène jubilatoire mettant en scène la revanche, tant de fois ajournée, du sorcier Gargamel. Sanglante et apocalyptique, cette digi- graphie avec encres pigmentaires sur papier Canson (40 exemplaires) offre la vision cathartique du “mal” qui l’emporte sur le “bien”.

