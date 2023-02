The Pretenders: Chrissie Hynde ou la vie en rock

C’est l’histoire d’un ovni musical dans une Angleterre bousculée par l’explosion punk. Celle d’une Américaine originaire d’Akron, la capitale industrielle du pneu, qui s’est révélée à Londres en jouant la carte des 45 tours pop et d’un rock mélodieux. Une quinzaine d’albums, des millions de disques vendus… Qu’on aime ou pas Chrissie Hynde, la chanteuse des Pretenders a exercé une influence indéniable sur le monde de la musique avec sa personnalité déterminée et sa diction expressive. Elle a même marqué de sa féminité non conformiste des artistes comme PJ Harvey. Notamment nourri par des images d’archives, des extraits lus à la première personne de son autobiographie et des interviews de connaissances (son amie Vivien Goldman entre autres), le documentaire de Claire Laborey raconte la jeune femme errant dans la ville comme une bohémienne beatnik. Ses débuts en tant que journaliste, les drogues, les morts, les combats et la pionnière sur les questions de genre qui nous préoccupent tant aujourd’hui. Dispensable.

Documentaire de Claire Laborey. 6