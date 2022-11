Quelques invités, triés sur le volet, embarquent pour un dîner exclusif dans un restaurant chic situé sur une île reculée. Parmi les convives, un jeune couple qui détone un peu et qui n’est pas au bout de ses surprises, le chef Slowik (Ralph Fiennes) ayant concocté un menu pour le moins étonnant avec un luxe de raffinement… Réalisateur venu de la télévision, Mark Mylod assaisonne ce thriller culinaire d’une solide dose d’humour noir. Si l’on pense fugacement à L’Ange exterminateur de Buñuel, The Menu évoque plus encore le Triangle of Sadness de Ruben Östlund en version light, l’imbuvable prétention en moins, un soupçon de gore en sus. Pour un résultat qui, s’il est distrayant un temps, s’avère in fine modérément convaincant…

De Mark Mylod. Avec Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult. 1 h 46. Sortie: 23/11. 5