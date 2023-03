The Magician’s Elephant ***

Adapté d’un roman pour enfants signé Kate DiCamillo, ce film d’animation produit et diffusé par Netflix retrace la destinée hors du commun d’un garçon volontaire, Peter, à qui une voyante dit de suivre une éléphante apparue par accident lors d’un spectacle de magie pour espérer retrouver sa sœur. Disposé à croire en ses rêves, il va devoir faire preuve de courage et d’ingéniosité afin d’accomplir les trois épreuves impossibles qui le séparent du retour du bonheur dans son existence… Visuellement assez peu séduisant, le film semble vouloir se contenter d’une animation très générique, mais l’intelligence de son écriture, qui allie humour et esprit, suffit à en faire un plaisant divertissement familial.

De Wendy Rogers. 1 h 40. Disponible sur Netflix.