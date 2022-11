Deux sœurs ont quitté la Pologne pour émigrer aux États-Unis. En 1921, elles débarquent sur la terre promise, à New York. Mais Magda, diagnostiquée tuberculeuse, se voit placée en quarantaine. Ewa, seule dans la mégapole, sera bientôt victime d’un proxénète. Orlando, un illusionniste, pourra-t-il l’aider à entrevoir un avenir meilleur? Sur une toile de fond sociale et historique peinte de manière hautement crédible, James Gray inscrit cette tragédie intimiste avec une émotion des plus prenantes. Il ne fuit pas les éléments mélodramatiques du récit mais les intègre à une mise en scène classique, qui va vers l’épure sans jamais se désincarner. Le brillant réalisateur de Little Odessa, La nuit nous appartient et Two Lovers retrouve avec bonheur son interprète fétiche Joaquin Phoenix, tout en offrant un de ses meilleurs rôles à Marion Cotillard. The Immigrant est une œuvre grave et envoûtante, bouleversante par endroits et d’une singulière beauté.

Drame de James Gray. Avec Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner. 2013. 9