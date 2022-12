“Dawn of the Freak”

Next big thing belpop, The Haunted Youth est le projet de Joachim Liebens, 29 ans. Passé par la haute école PXL, il a déjà remporté De Nieuwe Lichting, le concours-tremplin organisé par Studio Brussel, et commis un premier hit générationnel plutôt efficace (Teen Rebel). Il passe le cap du premier album, avec un disque qui ne cache pas ses appétences new wave et dream pop. Voix noyées dans l’écho, synthés polaires (l’intro de Dawn of the Freak), humeurs dépressives (I Feel Like Shit and I Wanna Die), guitares twangy (Coming Home): The Haunted Youth ne réinvente peut-être pas l’attirail gothique, mais il l’enfile avec une telle aisance mélodique qu’on ne serait pas surpris de le voir passer de la cave aux scènes des grands festivals.