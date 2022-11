Film culte par excellence, ce petit bijou d’humour décalé, pastiche euphorique de film noir, marque un des sommets de l’œuvre des frères Coen. Réalisé par Joel, écrit par le même et Ethan, The Big Lebowski met en scène un glandeur professionnel, célibataire et sans emploi, adepte de bowling et de fumette. Un soir, alors qu’il rentre dans son logis de Los Angeles, deux inconnus l’attendent. Menaçants, ils l’agressent et le somment de rembourser une dette dont il ne sait rien. Pour cause, car il y a erreur sur la personne. Les durs s’en vont donc, mais ils ont uriné sur le tapis préféré de Jeff Lebowski. Lequel, fâché, va vouloir obtenir un dédommagement. De fil en aiguille, l’affaire se compliquera, jusqu’à déchaîner des événements bizarres et violents… L’humour fou des Coen est parfaitement relayé par Jeff Bridges dans une distribution géniale, carburant au plaisir et au second degré avec un rare brio. Difficile de ne pas savourer pleinement ces deux heures de délire contrôlé, semé de riches résonances à la culture populaire.

Comédie de Joel Coen. Avec Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore. 1998. 10