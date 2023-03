The Big Door Prize **1/2

Si on s’est jeté sur The Big Door Prize, c’est surtout en raison de la présence au générique de Chris O’Dowd, par pure nostalgie de l’hilarante sitcom TheIT Crowd, dans laquelle il tenait le rôle de Roy, l’informaticien co-vedette du show. Il incarne cette fois Dusty, enseignant fraîchement quadra, juste avant la crise attenante… Apparaît un jour, comme par enchantement, une étrange machine bleue dans l’épicerie locale. Elle permet, si toutefois on accepte d’y entrer, de connaître son véritable potentiel de vie: moyennant quelques piécettes et votre numéro de sécurité sociale, ladite machine crachera une enveloppe bleue au fond de laquelle vous trouverez un ticket, bleu lui aussi, sur lequel sera inscrit un nom (“héros”) une profession (“pianiste”), un adjectif (“menteur”), etc. C’est peu dire que la machine, nommée Morpho, va durablement bouleverser la population de la petite ville de Deerfield. Il y a ceux qui se sont rués dessus et vivent désormais une toute nouvelle vie. Et il y a les autres, comme Dusty, certainement freinés par la peur, qui ne peuvent se résoudre à tenter leur chance. Une chose est sûre, tous les habitants ont leur avis, et la Morpho machine devient bientôt le sujet de discussion numéro 1 dans la ville. Comme on le pressent rapidement, ce mélange de philosophie de comptoir et de demi-fantastique ne nous mènera pas très loin. Il se passe très peu de choses à l’écran, et l’intrigue peine à captiver le spectateur. Le scénario propose d’ailleurs encore le principe des épisodes consacrés à chaque fois à un personnage différent. La photographie est léchée, et Chris O’Dowd et ses partenaires sont plutôt justes, mais il en faudrait plus pour sauver le show. Sans même l’avoir lu, on a bien compris que le livre dont la série est adaptée était un roman feel good. On n’est pas certain de s’y plonger, tant The Big Door Prize nous a fait l’effet d’une série feel nothing…

Une série créée par David West Read. Avec Chris O’Dowd, Gabrielle Dennis, Djouliet Amara. Disponible sur Apple Tv+.