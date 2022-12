The Beatles – “Revolver”

On n’arrête pas le progrès. Cinquante-six ans après sa sortie, Revolver, l’album culte des Beatles, renaît de ses plus belles cendres. Revolver, c’est le disque de transition des Fab Four. Celui où ils passent de la pop à l’exploration. Celui à partir duquel le studio devient un lieu d’innovation et d’expérimentation. À l’époque, McCartney ouvre une galerie d’art, va voir des pièces de théâtre et écoute Karlheinz Stockhausen. Harrison se passionne pour Ravi Shankar et la musique indienne… Sur Revolver, assurément aussi leur plus jolie pochette (l’œuvre pop art de leur grand ami teuton Klaus Voormann), John, Paul, George et Ringo rendent hommage à leur dealer (Doctor Robert), font l’éloge de la paresse (I’m Only Sleeping) et s’offrent plusieurs envolées psychédéliques qui flottent dans l’air du temps. Cette réédition aux multiples formats plus ou moins enrichis et luxueux n’est pas une de ces initiatives vaines et mercantiles dénuées d’intérêt dont l’industrie détient le secret. L’album enregistré sur quatre pistes et initialement sorti en mono a bénéficié d’une toute nouvelle technologie, le démixage, développée par les équipes de Peter Jackson pour la série documentaire Get Back consacrée l’an dernier aux quatre garçons dans le vent. Elle a permis de recréer les multi-pistes à partir d’une intelligence artificielle et de proposer ainsi une toute nouvelle version stéréo de la bête. Chacun des morceaux a été retravaillé, remixé et remasterisé par Giles Martin (le fils de George, leur producteur historique). Un cadeau imparable qui s’adapte à toutes les bourses pour un disque qui a changé l’Histoire.

Distribué par Universal. Prix: à partir de 17 euros pour l’édition CD standard.