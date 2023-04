Tetris: une improbable comédie d’espionnage d’une redoutable efficacité

Réalisateur de Stan & Ollie, Jon S. Baird embarque Taron Egerton (Rocketman) pour une improbable comédie d’espionnage qui arbore fièrement le label “inspiré d’une histoire vraie”. Situant son action à la fin de la guerre froide, Tetris revient sur la manière iconoclaste dont un homme d’affaires tête brûlée a à l’époque livré bataille pour arracher les droits d’exploitation de l’un des jeux les plus fameux au monde. Le résultat, qui évoque une sorte de mix entre le tout récent Air de Ben Affleck (pour cette capacité à rendre accrocheuses d’interminables tractations dans d’austères bureaux soviétiques) et la série The Americans, ne s’embarrasse guère de nuances mais se révèle d’une assez redoutable efficacité.

