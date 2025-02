Toxic Town: une série Netflix inspirée d’un scandale environnemental bien réel

Toxic Town, qui déboule sur Netflix, s’inspire d’une tragique affaire de contamination dans la ville de Corby, en Angleterre.

Toxic Town Disponible sur Netflix. Une série créée par Jack Thorne. Avec Jodie Whittaker, Aimee Lou Wood, Rory Kinnear. 4 épisodes de 60 minutes. La cote de Focus: 3,5/5





Un solide contingent d’interprètes britanniques vus dans Broadchurch, Sex Education, Downton Abbey, Skins ou encore Years and Years domine le casting de cette attachante minisérie anglaise Netflix en quatre épisodes qui s’inspire d’un scandale environnemental bien réel. Étalant son intrigue sur une petite quinzaine d’années, de 1995 à 2009, Toxic Town revient en effet par le biais de la fiction sur la tragique affaire de contamination ayant mené à de multiples malformations à la naissance dans la ville de Corby suite au démantèlement négligent de divers sites industriels.



Quelque part entre Erin Brockovich (2000) avec Julia Roberts et Dark Waters (2019) avec Mark Ruffalo, mais dans une veine résolument british, la série prend la forme d’une nécessaire quête collective de justice vibrant d’un bel élan solidaire. Gagnant en intensité et en finesse au fil des épisodes, elle déjoue intelligemment les écueils du genre en affichant avec détermination une émotion sincère et un propos engagé.