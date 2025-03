Thriller ibérique lourd de mystère, retour sur le cas Robert Berchtold et comédie romantique à Belfast: nos séries du moment

Le thriller When No One Sees Us, A Friend of the Family sur l’affaire Robert Berchtold et la comédie romantique The Lovers: notre sélection séries de la semaine.

When No One Sees Us

Disponible sur HBO Max. Une série de de Daniel Corpas. Avec Mariela Garriga, Maribel Verdú, Austin Amelio. 8 épisodes de 50 minutes. La cote de Focus: 3,5/5

Les excellentes Maribel Verdú (les films Y tu mamá también et Le Labyrinthe de Pan) et Mariela Garriga (les deux derniers volets de la franchise Mission: Impossible) emmènent la distribution de cet accrocheur thriller ibérique à l’atmosphère lourde de mystère. Adaptée du roman éponyme de Sergio Sarria, When No One Sees Us est la première série produite en Espagne pour le compte de la plateforme HBO Max. Deux enquêtrices tentent d’y résoudre une série de crimes étranges qui perturbent la célébration de la Semaine sainte dans une petite ville de l’Andalousie profonde aux abords de laquelle se dresse l’une des plus grandes bases militaires internationales des Etats-Unis.



Réalisés par le très expérimenté cinéaste Enrique Urbizu (Pas de répit pour les damnés), les huit épisodes de la série questionnent la violence masculine sur fond d’échanges culturels particulièrement tendus. Entre l’ombre et la lumière, le sacré et le profane, la tradition et la modernité, cet élégant jeu de piste labyrinthique s’appuie sur une solide galerie de personnages rongés par la solitude et le regret pour plonger avec efficacité dans les secrets inavouables de toute une communauté.

A Friend of the Family

Disponible sur Be Series. Une série de Nick Antosca. Avec Jake Lacy, Colin Hanks, Lio Tipton. 9 épisodes de 50 minutes. La cote de Focus: 3,5/5

En 2017, Netflix marquait les esprits avec L’Enfance volée de Jan Broberg. Le documentaire de Skye Borgman détaillait les circonstances invraisemblables qui avaient jeté une jeune Américaine de 12 ans dans les bras d’un prédateur sexuel sociopathe. Au début des années 70, à Pocatello, petite ville de l’Idaho où les portes des maisons ne sont jamais fermées à clé, les Broberg, des mormons sans histoire, sympathisent avec leur voisin Robert Berchtold, sa femme et ses enfants. L’homme s’immisce de plus en plus manifestement dans leur vie. Jusqu’à ce qu’il disparaisse pendant cinq semaines en 1974 avec la fillette, sans être poursuivi pour enlèvement par les parents, puis remette le couvert deux ans plus tard. A Friend of the Family revient sur cette sordide affaire sous l’angle de la fiction.



Créée par Nick Antosca (Channel Zero, Brand New Cherry Flavor, The Act), cette série en neuf épisodes retrace de manière terrifiante, même si inutilement un peu longuette, l’histoire d’une incroyable manipulation. Jake Lacy (The White Lotus) a beau être glaçant dans la peau du pédophile machiavélique aux allures de gendre idéal et Colin Hanks, le fils ainé de Tom, tout à fait crédible dans celle du père désemparé, Hendrix Yancey (Unbelievable) comme McKenna Grace (The Handmaid’s Tale) se montrer convaincantes en victime hypnotisée, tout le monde aurait parlé d’exagérations si les faits relatés n’émanaient de la réalité. Bien filmé, bien joué, A Friend of the Family met en lumière les mécanismes d’emprise d’un pédocriminel et la naïveté d’une petite ville religieuse au fin fond des Etats-Unis. La mère Broberg, Mary Ann, incarnée à l’écran par Anna Paquin (X-Men, True Blood), avait publié en 2003 un livre, Stolen Innocence: The Jan Broberg Story, sur la relation qu’elle et sa fille ont entretenue avec Robert Berchtold. Elles sont toutes deux productrices de la série.

The Lovers

Disponible sur Be 1. Une série de David Ireland. Avec Johnny Flynn, Roisin Gallagher, Alice Eve. 6 épisodes de 30 min. La cote de Focus: 3/5

Alors qu’il essaie d’échapper à des petits voyous dans les rues de Belfast où il est parti tourner des émissions qui marquent son passage de la radio à la télévision, un jeune chroniqueur politique londonien nombriliste aux origines irlandaises sauve par hasard la vie d’une employée de supermarché forte en gueule qui tente de se suicider dans sa cour. Le début d’une grande histoire d’amour?



Janet et Seamus (déjà en couple avec une célébrité) préfèrent opter pour l’adultère. Le pitch d’une comédie romantique gentiment chaotique. D’une love story savoureusement improbable. Créée par David Ireland (Cold Water), The Lovers aime les situations cocasses, l’amour et l’humour vaches. Et sort de la masse en prenant ses distances avec le sentimentalisme.

Le tandem composé par Johnny Flynn (Une Vie, The Outfit, Ripley…) et Roisin Gallagher (The Dry) fonctionne à merveille. Et la musique (Blondie, Django Django, Vaccines, Velvet…) lui va bien au teint. Une rom-com rythmée, drôle et plutôt sympathique.