The Gorge, sur Apple TV: que vaut l’intrigant thriller horrifique avec Anya Taylor-Joy

Dans The Gorge, Anya Taylor-Joy et Miles Teller sont des tireurs d’élite chargés de surveiller un étrange précipice. A voir sur Apple TV.

The Gorge

Disponible sur Apple TV+ Thriller horrifique de Scott Derrickson. Avec Miles Teller, Anya Taylor-Joy, Sigourney Weaver. 2h07. La cote de Focus: 2/5

Habile faiseur spécialisé dans le cinéma à tendance horrifique, l’Américain Scott Derrickson (The Exorcism of Emily Rose, Sinister, The Black Phone) est aux commandes de cette production de genre musclée qui atterrit directement sur la plateforme Apple TV+. Emmené par Miles Teller (le film Whiplash de Damien Chazelle) et Anya Taylor-Joy (la série Netflix Le Jeu de la dame), The Gorge met en scène deux brillants tireurs d’élite sans attaches qui se voient confier une étrange mission: garder deux tours opposées au milieu de nulle part, séparées par un immense précipice abritant un mal insondable. Au fil des mois, ils se consacrent, dans la solitude la plus totale, à leur tâche de véritables gardiens des portes de l’enfer, nouant peu à peu, à distance, une relation complice qui apaise leurs angoisses et les aide à tenir. Mais l’horreur contenue dans le gouffre se fait de plus en plus pressante, et menace bientôt de briser leur semblant d’équilibre…



Lancé de très intrigante et efficace façon, The Gorge surprend surtout par son mélange particulièrement décomplexé des registres et des genres, joyeux fourre-tout osant un peu tout et n’importe quoi, du mystérieux thriller horrifique mixant poésie et action… à la bonne vieille comédie romantique jouant la carte de la séduction, en passant par le spectaculaire survival post-apocalyptique. Porté par une esthétique d’un goût parfois fort douteux, le film n’a en tout cas certainement pas peur du ridicule, et confronte ses deux héros à la coolitude à toute épreuve à une série d’improbables et explosives aventures flirtant avec les codes du jeu vidéo bien bourrin. Pas inintéressant en soi, mais terriblement inégal, l’ensemble se regarde avec une sorte de perplexité amusée, au son notamment de l’inusable Blitzkrieg Bop des Ramones.