Refaire Le Guépard en série Netflix, était-ce vraiment utile? Réponse dans notre sélection séries

Le Guépard et La Meneuse sur Netflix, et When No One Sees Us sur HBO Max: les séries à conseiller ou à éviter de la semaine.

Le Guépard

Disponible sur Netflix. Une série de Richard Warlow et Benji Walters. Avec Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli et Saul Nanni. 6 épisodes de 60 minutes. La cote de Focus: 2,5/5

Unique roman du taciturne et solitaire aristocrate Giuseppe Tomasi di Lampedusa, paru en 1958 à titre posthume, Le Guépard raconte la fin d’un monde à travers le destin tragique du prince Don Fabrizio et de sa riche famille sicilienne à l’heure du Risorgimento, mouvement révolutionnaire qui a mené à l’unification de l’Italie en royaume (officiellement proclamé le 17 mars 1861) mais aussi au déclin de la noblesse, remplacée par d’avides bourgeois et propriétaires terriens sans beaucoup de manières.



Brillamment adaptée à l’écran en 1963 par Luchino Visconti, dans un film de trois heures (avec Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinale), Le Guépard est une fresque historique et une saga familiale marquée par de grands bouleversements politiques et sociaux. Mais donc désormais aussi une série Netflix inutile tournée entre Palerme, Syracuse et Catane qui a misé sur un casting italo-britannique, embauché Deva Cassel (la fille de Vincent Cassel et de Monica Bellucci) et arrive péniblement à la cheville du chef-d’œuvre palmé d’or à Cannes.

J.B.

La Meneuse (Running Point)

Disponible sur Netflix Une série d’Elaine Ko, Mindy Kaling, Ike Barinholtz et David Stassen. Avec Kate Hudson, Brenda Song, Drew Tarver. La cote de Focus: 2,5/5



Mixant dynamique familiale dysfonctionnelle et coulisses agitées du sport, Running Point, la nouvelle série comique estampillée Netflix, évoque immanquablement une espèce de tentative de croisement entre Succession et Ted Lasso. Isla Gordon (Kate Hudson), seule fille d’un clan de riches héritiers, s’y retrouve du jour au lendemain catapultée à la tête de la prestigieuse équipe de basket des Los Angeles Waves, variation fictive des célèbres Lakers. Fêtarde repentie, elle va devoir batailler ferme pour s’imposer en femme d’affaires à poigne dans un monde d’hommes qui peine à la prendre au sérieux…



Divertissement fun et rythmé à la superficialité revendiquée, Running Point aligne les situations humoristiques avec un certain savoir-faire mais appuie systématiquement un peu trop ses effets. En déficit patent de véritables enjeux dramatiques, cette histoire assez basique et inégale d’empowerment manque de mordant et donne hélas le sentiment de rapidement tourner en rond.

N.C.



When No One Sees Us

Disponible sur HBO Max. Une série de Daniel Corpas. Avec Mariela Garriga, Maribel Verdú, Austin Amelio. 8 épisodes de 50 minutes. La cote de Focus: 3,5/5

Les excellentes Maribel Verdú (les films Y tu mamá también et Le Labyrinthe de Pan) et Mariela Garriga (les deux derniers volets de la franchise Mission: Impossible) emmènent la distribution de cet accrocheur thriller ibérique à l’atmosphère lourde de mystère. Adaptée du roman éponyme de Sergio Sarria, When No One Sees Us est la première série produite en Espagne pour le compte de la plateforme HBO Max.



Deux enquêtrices tentent d’y résoudre une série de crimes étranges qui perturbent la célébration de la Semaine Sainte dans une petite ville de l’Andalousie profonde aux abords de laquelle se dresse l’une des plus grandes bases militaires internationales des États-Unis. Réalisés par le très expérimenté cinéaste Enrique Urbizu (Pas de répit pour les damnés), les huit épisodes de la série questionnent la violence masculine sur fond d’échanges culturels particulièrement tendus. Entre l’ombre et la lumière, le sacré et le profane, la tradition et la modernité, cet élégant jeu de piste labyrinthique s’appuie sur une solide galerie de personnages rongés par la solitude et le regret pour plonger avec efficacité dans les secrets inavouables de toute une communauté.