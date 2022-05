[à la télé ce soir] Mort d’une icône, le mystère Marilyn Monroe

Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, Marilyn Monroe rend son dernier souffle dans son domicile de Brentwood, à Los Angeles. La star de cinéma, qui n’a alors que 36 ans, se serait donné la mort en absorbant une dose excessive de somnifères. Mais était-ce vraiment un suicide? Des doutes persistent encore aujourd’hui sur cette mort mystérieuse. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à défendre encore et toujours la thèse du complot et du meurtre. Le documentaire d’Albert Knechtel et Ira Beetz veut découvrir la vérité, épingle les éléments confondants et soulève un tas de choses que l’enquête n’a pas clarifiées. L’absence de lettre d’adieu et de verre pour la prise des comprimés, sa liaison avec les frères Kennedy et les dernières visites dont elle a fait l’objet… En résulte un documentaire assez bas de gamme, ridicule même par moments, qui se prend pour un épisode des Experts dans son traitement. Un docu nourri par l’avis de criminologues et psychologues, d’une biographe et d’une détective privée.