La sélection TV du 15 au 21 mars: Le bonheur au Bhoutan, la bascule vers l’Islamisme et la 20e saison de Grey’s Anatomy

A la télévision cette semaine, le bonheur national brut, les grands bouleversements de 1979 au Moyen Orient, le retour de Meredith Grey et les barrages de la Nation League.

Agent of Happiness

Mercredi 19 mars à 23.40 sur France 2 Documentaire d’Arun Bhattarai et Dorottya Zurbo. 3,5/5

Dans notre monde de plus en plus nerveux, haineux et anxiogène, la sérénité est devenue une denrée rare, et la joie de vivre une quête si pas désespérée relativement compliquée. L’an dernier, l’Afghanistan, en proie à une catastrophe humanitaire depuis le retour au pouvoir des Talibans, a été élu le pays le moins heureux au monde selon un rapport publié par l’ONU.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Tandis que la Finlande caracolait pour la septième année consécutive en tête du classement. Si le Bhoutan végète dans la deuxième moitié du tableau qui tient en ligne de compte le revenu, l’espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la liberté de faire des choix de vie, la générosité et l’absence de corruption, ce petit royaume coincé entre l’Inde et la Chine prône le bonheur comme art de vivre et le bien-être comme devise nationale. Au Bhoutan d’ailleurs, on calcule le Bonheur National Brut. Un indice inscrit depuis plus de quinze ans dans la constitution qui permet au gouvernement bhoutanais de mesurer à quel point ses citoyens sont heureux.

Possédez-vous des chèvres, des vaches, des cochons? Un tracteur, un motoculteur, un téléphone portable? Une machine à coudre, un frigo, une radio? Etes vous marié? Comment était-ce au Bhoutan quand vous étiez plus jeune? Avez-vous été en colère ces dernières semaines?

Les 148 questions sont réparties en neuf catégories et Amber, quadragénaire d’origine népalaise, est l’un des 75 sondeurs du peuple. L’un des 75 agents embauchés pour aller à la rencontre des habitants dans les montagnes reculées de l’Himalaya et calculer leur BNB.

D’après le sondage effectué cette année-là, 93,6% des Bhoutanais seraient heureux. Soit une augmentation de 3,3% par rapport à son édition précédente. Le fruit d’une nature magnifique, le résultat d’une auto persuasion ou plus simplement le reflet d’une capacité à prendre le bon côté des choses et de la vie? Les uns se disent heureux parce qu’ils vivent à la campagne, les autres parce que leur vache a eu un veau…

Les réponses se font parfois nettement plus tristes. Comme pour Dechen Selden, une femme née dans le corps d’un homme, ou pour Amber lui-même. En quête d’amour, toujours célibataire, l’enquêteur s’occupe de sa mère, n’a pas de nationalité et se sent comme un Bhoutanais de seconde classe. Arun Bhattarai et Dorottya Zurbo le suivent dans ses pérégrinations, filment des citoyens en train de raconter face caméra leur parcours de vie. De partager leur état d’esprit et leurs sentiments. Une respiration à l’humour tendre pour fêter la Journée internationale du bonheur.

1979: La Bascule vers l’Islamisme

Mardi 18 mars à 21.00 sur Arte Documentaire de Jonathan Hacker. 3,5/5

© AFP

«Rien n’est aussi pénible pour l’esprit humain qu’un changement complet et subit.» Ce documentaire en deux parties (L’Emergence des chefs religieux et La Toute Puissance de la révolution) qui s’ouvre sur une citation de Mary Shelley retrace l’ascension fulgurante de l’Islamisme au cours d’une année particulièrement mouvementée.

Durant les seventies, le Moyen Orient a été embarqué dans un grand mouvement de modernisation et de sécularisation mais il est aussi devenu un gigantesque champ de bataille idéologique. Quatre événements marquants et décisifs se sont déroulés en 1979 et ont à jamais bousculé la géopolitique mondiale: la révolution iranienne, la paix égypto-israélienne, le siège de la Grande Mosquée de La Mecque et l’invasion soviétique de l’Afghanistan. Le diptyque riche en archives et témoignages de Jonathan Hacker, que l’on vous propose dans notre sélection TV, commence à Paris avec l’ayatollah Khomeini. Puis égraine jour après jour une année de triste mémoire qui a précipité la montée des extrémismes. Un moyen didactique (mais il faut s’accrocher un minimum) pour comprendre l’émergence de groupes comme le Hezbollah, le Hamas et Al-Qaida.

Ukraine-Belgique

Jeudi 20 mars à 20.20 sur La Une Match de barrage aller de la Nations League.

© BELGA

Certains l’attendent depuis le but contre son camp de Vertonghen et l’élimination précoce des Belges face à la France en huitième de finale du dernier Euro. Ce jeudi 20 mars, les Diables rouges disputeront leur première rencontre de l’ère post Tedesco. Un match de barrage en deux temps (le retour se disputera trois jours plus tard à Genk) pour se maintenir en Ligue A de la Ligue des nations.

Le dépucelage de Rudi Garcia se déroulera dans le sud de l’Espagne, plus précisément dans le stade Enrique-Roca de Murcie, pour les raisons géopolitiques que vous devinez. Et il est d’ores et déjà marqué par ce qu’on appellera l’affaire Courtois. En passe de réintégrer le noyau noir jaune rouge qu’il a lui même quitté en désaccord avec l’ancien sélectionneur national, le gardien du Real Madrid a essuyé de vives critiques des supporters (pas plus mal que la rencontre se déroule dans son Limbourg natal) et de par son retour soudain provoqué le départ de Koen Casteels. Garcia a du pain sur la planche et il va devoir faire vite. Le coup d’envoi de la prochaine Coupe du monde, c’est déjà pour le 11 juin 2026.

Grey’s Anatomy (saison 20)

Mercredi 19 mars à 21.10 sur TF1 De Shonda Rhimes. Avec Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr. Dix épisodes de 41 minutes.

© DR

Certes. C’est anecdotique à côté d’Hôpital Central et des Feux de l’amour qui courent respectivement depuis 1963 et 1973. N’empêche que Grey’s Anatomy commence à faire preuve d’une belle longévité. Alors que la 21e saison de la série médicale est diffusée depuis le 26 septembre 2024 sur le réseau américain ABC, TF1 diffuse à partir du 19 mars la vingtième.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Impactée par la grève des scénaristes, elle est deux fois plus courte que d’accoutumée et ne compte que dix épisodes. Désormais installée à Boston, Meredith Grey poursuit ses recherches sur Alzheimer. Les internes sont sur la corde raide à cause du décès d’un patient.

Et le sort de Teddy Altman laissée entre la vie et la mort est révélé. Ellen «Meredith» Pompeo participe à cinq épisodes à l’écran (pour les cinq autres, vous vous contenterez d’une voix-off). Tandis que le Dr Arizona Robbins (Jessica Capshaw) réapparait brièvement après plusieurs années passées loin du Grey Sloan Memorial Hospital. Pour les distraits, les 19 premières saisons de Grey’s Anatomy sont disponibles en streaming sur Disney+…