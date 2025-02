Rapa, un thriller sous haute tension en Galice, à voir sur Arte

Rapa, série espagnole à voir sur arte.tv, emmène un prof de littérature et une flic en congé sur les traces des drames enfouis dans une petit ville de Galice.



Rapa commence par des cris qui fendent le silence et le brouillard. Une silhouette qui se faufile. Une camionnette qui s’en va. Et surtout une vieille dame retrouvée gravement blessée qui baragouine des propos incompréhensibles et ne survivra pas à ses blessures… Tomas, prof de lettres atteint d’une maladie dégénérative rare, a l’habitude des longues marches en pleine nature avant de se rendre à l’école. Mais cette promenade-là va bousculer sa routine et changer sa vie ennuyeuse. La victime n’est autre qu’Emparo Seoane, la maire historique de Cedeira, petite ville côtière de Galice aux paysages abrupts et spectaculaires –où Rodrigo Sorogoyen avait planté le décor de son As Bestas (avec Marina Foïs). Qui a bien pu lui ôter la vie? Des partisans de l’important projet minier auquel elle s’opposait? Son fils qui souffre de graves problèmes mentaux? Ou peut-être Paquita, la junkie à qui elle versait de l’argent tous les mois?

Lire aussi | Nouvel Oscar en vue pour Adrien Brody avec The Brutalist?

© JAIME OLMEDO

La politicienne avait beau être appréciée de ses concitoyens, elle n’était pas dépourvue d’ennemis. Le prof de littérature malade joué par Javier Cámara (un habitué des films d’Almodóvar) va faire équipe avec une flic en congé (Mónica López) pour tenter de démêler les secrets de famille, les drames enfouis, le népotisme, la corruption et les enjeux sociétaux à l’œuvre dans la région. Les créateurs de la série à succès Hierro créent un nouveau tandem d’enquêteurs aux profils dissemblables avec cette savoureuse série policière à l’exotisme ibérique. Atypique, Rapa n’est pas, avec ses spécificités régionales, sans rappeler (en plus léger) La Trêve ou Ennemi public. Elle avance calmement, à son rythme, sans jamais ennuyer et en chatouillant constamment la curiosité.