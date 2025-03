Nismet et Toxic Town s’inspirent toutes deux d’une histoire vraie. La première braque les projecteurs avec brio sur les violences et la domination encore exercées sur les femmes. La deuxième sur une affaire de contamination en Grande-Bretagne. Le Meneuse, plus humoristique, dépeint la bataille d’une jeune héritière d’une équipe de basket US pour s’imposer dans ce milieu très masculin.

Nismet

Disponible sur Arte TV Une série de Philippe Faucon. Avec Emma Boulanouar, Loubna Abidar, Théo Costa-Marini. 4 épisodes de 45 minutes. La cote de Focus: 4/5

Après s’être distingué avec un film (La Désintégration, 2011) sur la radicalisation des jeunes de banlieue et avoir décroché le César du meilleur film en 2016 avec Fatima, portrait d’une mère isolée qui doit gérer une adolescente en révolte et une deuxième fille qui entame des études de médecine, Philippe Faucon marque à nouveau les esprits avec Nismet. Cette série en quatre épisodes raconte l’histoire d’une ado de 16 ans vivant avec sa mère, Najoua, aimante mais dépressive, et Denis, le compagnon abusif de celle-ci, qui lui pique l’argent qu’elle gagne en se prostituant, la cogne et la séquestre mais harcèle aussi physiquement la gamine jusqu’à tenter de la violer un soir où ils sont tous les deux seuls à la maison. Cette histoire tragique, c’est celle, bien réelle, de Nismet Hrehorchuk (de son nom d’épouse). Nismet a rencontré Philippe Faucon sur le tournage d’Amin, son précédent long métrage. Et elle a elle-même demandé au réalisateur de porter son histoire à l’écran pour rendre justice à sa mère broyée par le système judiciaire et l’indifférence de la société face à sa détresse. Elle a aussi d’ailleurs écrit un livre sur le sujet, qui n’a pas encore été publié.



La jeune femme a participé à l’écriture de la minisérie dans laquelle ils ont choisi d’atténuer la réalité… Elle y joue même le rôle de Brigitte, directrice de foyer. Parce qu’au-delà de dépeindre un quotidien abominable et une émancipation adolescente, cette fiction adresse un message d’espoir aux enfants de la Ddass et aux jeunes filles violentées comme elle le fut dès l’enfance.

Sacrée meilleure série au Festival de la fiction de La Rochelle en 2024, Nismet braque les projecteurs sur les violences et la domination encore exercées sur les femmes aujourd’hui, et met surtout en lumière leur courage et leur combat. Emma Boulanouar, découverte dans Ici tout commence, est épatante et bouleversante dans la peau de la jeune femme. A l’image de Loubna Abidar (Much Loved, A la belle étoile…) qui incarne sa mère et avait été en 2015 victime d’une grave agression à Casablanca pour avoir joué dans un film qui traitait de la prostitution, officiellement interdit au Maroc. Elle avait alors accusé les médecins et les policiers de l’avoir envoyée promener…

Julien Broquet

Toxic Town

Disponible sur Netflix Une série de Jack Thorne. Avec Jodie Whittaker, Aimee Lou Wood, Rory Kinnear. La cote de Focus: 3,5/5

Un solide contingent d’interprètes britanniques vus dans Broadchurch, Sex Education, Downton Abbey, Skins ou encore Years and Years domine le casting de cette attachante minisérie Netflix en quatre épisodes qui s’inspire d’un scandale environnemental bien réel. Etalant son intrigue sur une petite quinzaine d’années, de 1995 à 2009, Toxic Town revient en effet par le biais de la fiction sur la tragique affaire de contamination ayant mené à de multiples malformations à la naissance dans la ville de Corby à la suite du démantèlement négligent de divers sites industriels. Quelque part entre Erin Brockovich (2000) avec Julia Roberts et Dark Waters (2019) avec Mark Ruffalo, mais dans une veine résolument british, la série prend la forme d’une nécessaire quête collective de justice vibrant d’un bel élan solidaire. Gagnant en intensité et en finesse au fil des épisodes, elle déjoue intelligemment les écueils du genre en affichant avec détermination une émotion sincère et un propos engagé.



Nicolas Clément

La Meneuse (Running Point)

Disponible sur Netflix Une série de Elaine Ko, Mindy Kaling, Ike Barinholtz et David Stassen. Avec Kate Hudson, Brenda Song, Drew Tarver. La cote de Focus: 2,5/5

Mixant dynamique familiale dysfonctionnelle et coulisses agitées du sport, Running Point, la nouvelle série comique estampillée Netflix, évoque immanquablement une espèce de tentative de croisement entre Succession et Ted Lasso. Isla Gordon (Kate Hudson), seule fille d’un clan de riches héritiers, s’y retrouve du jour au lendemain catapultée à la tête de la prestigieuse équipe de basket des Los Angeles Waves, variation fictive des célèbres Lakers. Fêtarde repentie, elle va devoir batailler ferme pour s’imposer en femme d’affaires à poigne dans un monde d’hommes qui peine à la prendre au sérieux… Divertissement fun et rythmé à la superficialité revendiquée, Running Point aligne les situations humoristiques avec un certain savoir-faire mais appuie systématiquement un peu trop ses effets. En déficit patent de véritables enjeux dramatiques, cette histoire assez basique et inégale d’empowerment manque de mordant et donne hélas le sentiment de rapidement tourner en rond.



Nicolas Clément