[à la télé ce soir] Les Heures sombres

Les heures sombres évoquées par le titre sont celles qui, du 9 mai 1940 à début juin de la même année, virent Winston Churchill devenir Premier ministre et avoir raison des politiciens préférant négocier la paix avec l’Allemagne nazie que de répondre à son agression par la guerre. Une brève mais capitale période de l’Histoire britannique et mondiale, centrée sur un homme qui sut et voulut résister à Hitler. Le coup du génie du film de Joe Wright est d’avoir fait le choix audacieux de Gary Oldman pour incarner Churchill. L’acteur relève l’improbable défi avec une force inouïe! Lui qui aime s’identifier à ses personnages au point de disparaître en eux (voir son prodigieux Dracula pour Coppola) devient méconnaissable dans un rôle qui marquera définitivement sa carrière. L’Oscar, le Golden Globe et le British Academy Film Award -rare carton plein du genre- consacrèrent cette performance d’autant plus appréciable qu’elle sert avec humilité et dévouement un leader décisif et un moment majeur de notre Histoire à toutes et à tous.