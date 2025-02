Pharrell Williams qui a droit à un biopic… en Lego dans Piece by Piece et Jude Law en agent du FBI traquant les néo-nazis dans The Order: Notre sélection VOD de la semaine.

Piece by Piece

Disponible sur Proximus Pickx. Film d’animation de Morgan Neville. Avec les voix de Pharrell Williams, Gwen Stefani et Kendrick Lamar. 1h33. La cote de Focus: 3/5

«Et si rien n’était nouveau? Et si la vie était un ensemble Lego? Et qu’on pouvait en assembler les pièces comme on veut. Mais en empruntant des couleurs qui existent déjà.» Depuis l’excellent The Lego Movie en 2014, cinq films Lego ont atterri sur les écrans, pour des réussites créatives, disons, relativement contrastées (The Lego Ninjago Movie, était-il bien nécessaire?). Resté inédit chez nous, mais désormais disponible sur support numérique, Piece by Piece, le biopic consacré à Pharrell Williams, fait le choix assez gonflé de mixer animation et documentaire dans un univers de jouets. Réalisé par le célèbre documentariste américain Morgan Neville (l’oscarisé 20 Feet from Stardom, notamment), le long métrage raconte la trajectoire ascensionnelle de Pharrell, superstar de la pop, en multipliant les angles d’approche et les témoignages (de Pharrell Williams lui-même, mais aussi de Timbaland, Teddy Riley, Busta Rhymes, Pusha T, Justin Timberlake, Gwen Stefani, Snoop Dogg, Missy Elliott, Jay-Z, Kendrick Lamar…).



Parfois singulièrement décousu, voire elliptique, l’ensemble donne d’abord le sentiment de chercher à offrir avant tout un portrait lissé et purement promotionnel d’un véritable roi du show-biz, de son enfance rêveuse à Virginia Beach aux sommets friqués de sa gloire. Mais il s’autorise ensuite des choses plus fragiles et introspectives en s’appuyant notamment sur quelques chouettes trouvailles formelles en lien avec la synesthésie de l’ancien membre de N.E.R.D. et The Neptunes, qui lui permet de visualiser des couleurs lorsqu’il entend de la musique. Film à la fois très cool et très mélancolique, très sage et carrément psychédélique, Piece by Piece se permet même, par moments, de se faire politique, voire militant. Un objet étonnant.

The Order

Disponible sur Prime Video. Thriller de Justin Kurzel. Avec Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan. 1h52. La cote de Focus: 3/5

1983, au nord-ouest des Etats-Unis, Terry Husk, agent du FBI en perte de vitesse, observe d’un œil inquiet les tracts de suprémacistes blancs qui pullulent dans la région, alors qu’une série de braquages et d’attentats à la bombe attire l’attention des autorités. Derrière cette campagne se trouve Robert Jay Mathews, jeune terroriste néo-nazi charismatique dont l’objectif est de changer les mots en action, fomentant un coup d’Etat pour lequel il s’emploie à lever des fonds et une armée.



Le personnage est inspiré par le roman de William Luther Pierce, The Turner Diaries, qui théorise la révolution raciste et décrit notamment un assaut des forces d’extrême droite sur le Capitole. Puisant dans des faits réels, ce thriller vintage classique mais de bonne facture, tout en masculinité toxique et à l’ambiance poisseuse et oppressante, intrigue surtout par la page de l’histoire américaine sur laquelle il s’arrête, et sa résonance assourdissante avec l’actualité.