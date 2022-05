La mort aux trousses

Enterrée vivante, zombies nazis, tueur psychopathe et autres cauchemars éveillés sont au menu des récentes sorties Blu-ray des éditions Elephant.

Les éditions Elephant Films poursuivent leur excellent travail d’exhumation en Blu-ray de pépites horrifiques oubliées. La première de leur quatre nouvelles sorties concerne un téléfilm, L’Enterrée vive, tourné au début des années 70 avec un casting de vieilles gloires du cinéma emmené par Olivia de Havilland. Récemment disparue à l’âge canonique de 104 ans, l’actrice de légende y campe une veuve riche et obstinée tout juste sortie d’un séjour en hôpital psychiatrique qui croit entendre des cris émanant de six pieds sous terre. Bavard mais ramassé, cet efficace produit télévisé adapté d’une histoire de Ray Bradbury maintient une tension appréciable en jouant sur la peur ancestrale et morbide de l’enfermement définitif. Pour ce qui est moins un film de genre qu’un drame à suspense explorant non sans humour le thème de la santé mentale. Réalisé cinq ans plus tard, en 1977, Shock Waves est bien, quant à lui, une pure production horrifique flirtant avec la série Z. Un commando de morts-vivants nazis y décime des naufragés naïfs sur une île située au large de la Floride. S’il dilue trop souvent ses enjeux dans des scènes attentistes, le film, fait de bric et de broc, tire habilement profit de son concept rigolard de soldats invincibles au maquillage bon marché mais aux apparitions graphiquement réussies. Assez irrésistible, ce petit nanar culte inaugure en fait la grande tradition des zombies nazis au cinéma. Rien que pour ça, déjà…

© National

Massacre au dortoir (1982) tient, pour sa part, du modeste film d’étudiants surfant sur la vague des slashers sanglants du début des années 80. Caméra subjective censée épouser le point de vue du tueur, morts violentes (à la perceuse et à la batte cloutée, notamment) ingénieusement mises en scène, personnages qui se séparent toujours absurdement en situation de danger… Très influencé par la franchise Vendredi 13, le film, avec sa musique angoissante d’inspiration herrmannienne, n’a d’autre prétention que de perpétuer les codes et la grammaire d’un genre qu’il chérit et connaît déjà d’évidence sur le bout des doigts.

© National

En plein cauchemar (1983), enfin, rassemble quatre histoires courtes à dormir debout dans la foulée du succès du film à sketches horrifique Creepshow. Soit une compilation gourmande de récits d’addiction (au tabac, aux jeux vidéo, à la foi…), largement empreints de morale judéo-chrétienne, qui sont aussi des récits à chute, voire à twist. Centré sur un démon rongeur qui terrorise une famille, le quatrième segment détonne assez inexplicablement dans un ensemble aux ambiances nerveuses et punchy. Comme pour chaque Blu-ray précité, le film s’accompagne en bonus d’une mise en contexte et d’un éclairage critique.

© National

L’Enterrée vive De Jack Smight. Avec Olivia de Havilland. 1972. 1 h 13. Ed: Elephant Films. Shock Waves De Ken Wiederhorn. Avec Peter Cushing. 1977. 1 h 25. Ed: Elephant Films. Massacre au dortoir De Stephen Carpenter et Jeffrey Obrow. Avec Laurie Lapinski. 1982. 1 h 28. Ed: Elephant Films. En plein cauchemar De Joseph Sargent. Avec Lance Henriksen. 1983. 1 h 39. Ed: Elephant Films. 7