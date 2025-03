Un docu sur Sly & the Family Stone ou une comédie horrifique réunissant deux futures belles-familles? Faites votre choix en VOD

Sly & the Family Stone: L’Héritage sur Disney+ et la comédie horrifique The Parenting sur HBO Max: notre sélection films en VOD de la semaine.

Sly & the Family Stone: L’Héritage

Disponible sur DISNEY+. Documentaire musical de Questlove. 1h52. La cote de Focus: 4/5

Originaire de San Francisco et actif entre 1966 et 1983, le groupe Sly & the Family Stone a eu une influence considérable sur l’évolution de la musique populaire, marquant notamment d’une empreinte profonde le son de Michael Jackson et de Prince avant d’infuser la culture hip-hop. Symbole puissant de mixité (entre Noirs et Blancs, hommes et femmes, mais aussi entre genres musicaux: soul, funk, rock psychédélique…), la formation a connu la gloire et la disgrâce sur fond d’évolution sociétale américaine tout sauf anodine. A sa tête: Sylvester Stewart, alias Sly Stone, génie cramé et visionnaire au talent insensé.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Batteur surdoué de The Roots, Ahmir Khalib Thompson, alias Questlove, lui consacre aujourd’hui un passionnant documentaire musical et politique dont le titre anglais en dit long: Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius). Partant de l’intuition que la réussite peut parfois être plus effrayante que l’échec, surtout pour les artistes noirs aux Etats-Unis, Questlove, qui met d’évidence beaucoup de lui-même dans le film, retrace patiemment son histoire mouvementée en prenant le temps de méditer sur ce qui se cache réellement derrière la solitude, la culpabilité, la paranoïa et les excès liés au succès. Riche en images d’archives, mais aussi en témoignages plus actuels (André 3000, Q-Tip, D’Angelo, Nile Rodgers, George Clinton, Chaka Khan…), le résultat, passé par le festival de Sundance et désormais disponible sur la plateforme Disney+, donne autant à s’émerveiller qu’à réfléchir. Sly Stone y brille d’un éclat immarcescible ouvrant sur un vertigineux puits de douleur qui résonne limpidement avec les tourments de tout un peuple. Quatre ans après Summer of Soul, Questlove confirme qu’il est bien un documentariste d’une rare pertinence.

The Parenting

Disponible sur HBO Max. Comédie horrifique de Craig Johnson. Avec Brian Cox, Edie Falco, Lisa Kudrow. 1h40. La cote de Focus: 2,5/5

Rohan et Josh ont tout prévu pour ce week-end sous haute tension qui doit orchestrer la rencontre entre leurs parents. Tout, sauf peut-être la tempête de neige et le poltergeist très fâché qui hante la maison qu’ils ont louée. Quel genre plus approprié que celui du film d’horreur pour illustrer la première rencontre entre deux futures belles-familles? C’est ce qu’ont dû se dire les auteurs de cette comédie horrifique sans prétention qui vaut essentiellement pour sa relecture gentiment modernisée de la comédie à la Meet the Parents, et pour son casting.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La jeune génération (Nik Dodani, Brandon Flynn, Vivian Bang) est charmante, tandis que l’ancienne déroule: Parker Posey, ex-star du cinéma indé américain, s’amuse de sa partition de post-ado en colère, Brian Cox (Succession) joue les méchants malgré lui, Edie Falco surprend à mille lieues de Carmela Soprano, et Lisa Kudrow convoque l’esprit de Phoebe Buffay.