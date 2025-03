En 2019, Orelsan et Jonathan Cohen inventaient le personnage de F*ckin’ Fred. Lui et son humour potache sont de retour sur Prime Video.

F*ckin’ Fred: Comme un léopardde Clément Cotentin PRIME VIDEO. Avec Jonathan Cohen, Orelsan, Skread. 1h06. La cote de Focus Vif: 3/5

«Avertissement: toutes les scènes de ce documentaire sont totalement vraies… mais aussi totalement fausses.» Frangin du rappeur Orelsan, le réalisateur Clément Cotentin a encore frappé. Après avoir consacré une très attachante série documentaire à son grand frère (Montre jamais ça à personne, deux saisons sur Prime Video), il signe en effet aujourd’hui un court film embrassant goulûment les codes singuliers du mockumentaire (aussi appelé documenteur).



Rappel des faits: en 2019, Orelsan mettait Jonathan Cohen, son grand ami depuis l’irrésistible série Bloqués, sur Canal+, au défi de monter sur scène pour une prestation inédite. En quelques heures à peine, le personnage de F*ckin’ Fred était né. Soit un improbable performeur germano-brésilien à tresses capable de faire du mime ou de pondre un imparable tube d’électro salace avant de jeter des sandwichs merguez dans la foule en plein concert. Mais cette fois, le challenge prend une autre dimension: en une semaine à peine, la bête d’humour doit véritablement muter en bête de scène, et s’inventer un répertoire pour un set de 20 minutes afin de remplacer au pied levé un artiste démissionnaire dans un festival suisse…

F*ckin’ Fred: Comme un léopard tient bien évidemment de la grosse déconnade potache où Cohen, en roue libre, débite ses délires hors-sol avec une régularité de métronome. On pourrait se lasser mais, à chaque fois que l’exercice fait mine de virer au grand n’importe quoi foutraque entre potes, cet infatigable trublion a l’art de balancer une fulgurance totale face à laquelle il est absolument impossible de ne pas partir en fou rire. Comme le dit le producteur Skread: «C’est la magie de Jo.» Cette fois encore, on y succombe avec plaisir.

Nicolas Clément

Grand Theft Hamlet

Documentaire de Sam Crane et Pinny Grylls MUBI. 1h29. La cote de Focus Vif: 3,5/5

Janvier 2021, le Royaume-Uni connait son troisième confinement. Sam et Mark, tous deux comédiens, sont privés de scène. Faute de se croiser IRL, ils discutent en ligne sur Grand Theft Auto, quand émerge une idée complètement folle: et si, à défaut de pouvoir jouer dans la vraie vie, ils jouaient dans GTA? Epaulés par Pinny, la compagne cinéaste de Sam, ils se mettent en tête de monter la première représentation d’Hamlet entièrement effectuée dans un jeu vidéo… et d’en documenter le processus de création. Si l’on s’amuse beaucoup des prémices de leur aventure (organiser un casting, convaincre les autres joueurs de ne pas leur tirer dessus), le ton s’assombrit presque autant que l’humeur du prince danois, alors que la réalité semble vouloir les rattraper jusque dans GTA. Mais au final, on retiendra de ce documentaire extrêmement malin qui parvient même à faire oublier l’esthétique criarde du jeu vidéo qui le constitue le cri de guerre hurlé par l’un des joueurs: You can’t stop ART, motherfuckers.

Aurore Engelen



Nickel Boys

Drame de RaMell Ross PRIME VIDEO. Avec Ethan Herisse, Brandon Wilson, Aunjanue Ellis-Taylor. 2h20. La cote de Focus Vif: 3,5/5

En 2020, le romancier américain Colson Whitehead remporte, fait rare, pour la deuxième fois le prix Pulitzer de la fiction. Trois ans après le poignant Underground Railroad, c’est en effet au tour de Nickel Boys d’être récompensé. Inspirée de faits tristement réels, cette plongée dans l’enfer d’un pensionnat des années 1960 usant de la violence pour mettre au pas de jeunes Noirs dévoile de glaçante façon les ressorts de l’injustice raciale. Son adaptation cinématographique semblait assez inévitable. Elle est signée RaMell Ross (le documentaire couvert de prix Hale County This Morning, This Evening) et concourt cette année pour l’Oscar du meilleur film et du meilleur scénario adapté.



Resté inédit chez nous, mais désormais disponible sur la plateforme Prime Video, ce drame percutant, entrecoupé d’images d’archives, raconte donc l’implacable chemin de croix d’Elwood Curtis, un adolescent noir arrêté à tort par la police dans la Floride du début des années 1960 et envoyé dans la foulée dans une maison de correction ségrégée aux méthodes cruellement abusives. Mais la grande affaire du film tient surtout à son radical parti pris formel, le réalisateur choisissant de faire partager le point de vue de son personnage principal, et plus tard du meilleur camarade de celui-ci, par l’entremise d’une caméra subjective maintenue de bout en bout. Puissamment inconfortable et très sensorielle, l’expérience tend vers une espèce d’alignement entre ce que vivent les personnages et ce que ressent le public, impliqué dans le film de manière hyper active et immersive. Si, dans les faits, cette louable proposition de mise en scène amène parfois paradoxalement une certaine distance émotionnelle, elle participe surtout à faire de Nickel Boys un objet exigeant, ambitieux et d’une rare pertinence.

Nicolas Clément