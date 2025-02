Bref. qui devient long, la saison 3 de The White Lotus et un polar en haute mer: notre sélection séries

Le retour de Bref. de Kyan Khojandi dans un format étonnamment long, The White Lotus qui s’installe en Thaïlande ou encore la saison 3 de Mythic Quest: voici nos séries de la semaine.

1. Bref. (saison 2)

Disponible sur Disney+. Comédie de de Kyan Khojandi et Bruno Muschio. Avec Kyan Khojandi, Laura Felpin, Jean-Paul Rouve. 6 épisodes de 30 minutes. La cote de Focus: 3/5

Au départ, Bref. était diffusée dans Le Grand Journal sur Canal+, spécialiste de l’humour court, encore à l’époque présenté par Michel Denisot. C’était lors de la saison 2011-2012. Deux volets de 40 épisodes. Deux derniers pour boucler l’affaire. Le personnage principal et narrateur, un trentenaire parisien chômeur et célibataire, uniquement présenté par le pronom personnel «je», y racontait ses galères à la vitesse grand V. «Bref. J’ai passé un entretien d’embauche.» «Bref. Je me suis bourré la gueule.» «Bref. J’ai perdu mes cheveux.», Je suis hypocondriaque; j’ai couché avec une flic; mon frère est gay; j’ai un plan cul régulier; ma copine travaille dans un sex-shop… On en passe et des meilleures…



Format TikTok avant l’heure (environ 1 minute 30), la shortcom ultrarythmée captait l’air du temps et a rencontré un succès inattendu, notamment porté par l’explosion des réseaux sociaux, avec son écriture ciselée, sa résignation et son cynisme. Aujourd’hui, Bref. compte 998.000 abonnés sur YouTube et quasiment chaque épisode cumule entre cinq et dix millions de vues.

«La saison 1 de Bref., c’était dix ans d’idées, il n’en fallait pas moins pour une saison 2», rigolait Kyan Khojandi à l’annonce surprise, fin janvier, de ce retour en grande pompe. Toujours adepte des plans foireux, «Je» a aujourd’hui 40 ans. Il est sans meuf, sans taf et complètement fauché. Les relations avec sa famille sont compliquées. Il a accepté une coloc avec l’ex de son pote. Et son ex à lui a réalisé un film qui parle de leur relation. Un florilège de galères en perspective. Mais la plus grande surprise de cette nouvelle fournée est sans aucun doute son format: six épisodes d’une demi-heure.



Khojandi explique avoir pris goût à l’écriture longue avec son seul en scène d’1h30, Une bonne soirée, et revendique l’influence de séries comme Friends et Fleabag. Tout dans l’humour est une question de rythme. Et ça, par son concept, sa parole libre et son montage survitaminé, Bref. n’en a jamais manqué. Si cette deuxième saison, désormais sous l’étendard Disney+, est placée sous le signe de la remise en question et interroge les relations familiales, elle sort le jour de la Saint-Valentin, deale souvent avec des histoires de cœur et évolue chemin faisant avec plus ou moins de succès vers quelque chose d’un peu plus profond et sérieux. Il y a un petit côté Gondry par moments dans le bricolage plein de couleurs. Imaginée avec Alexandre Astier (le créateur de Kaamelott), cette deuxième salve peut compter sur les services de plusieurs habitués (Bérengère Krief, Alice David, Baptiste Lecaplain…) mais aussi ceux de nouveaux venus (Jean-Paul Rouve, Laura Felpin, Doria Tillier). Sans compter les apparitions furtives de Jonathan Cohen, Thomas VDB, Orelsan, Gringe, McFly et Carlito ou encore Pablo Mira. Selon son producteur, Harry Tordjman, une troisième saison est en cours de réflexion.

2. The White Lotus (saison 3)

Disponible sur HBO Max à partir du 17/02. Comédie dramatique de Mike White. Avec Michelle Monaghan, Walton Goggins, Parker Posey. 8 épisodes de 60 minutes. La cote de Focus: 3/5

Après Hawaï et la Sicile, The White Lotus pose ses valises en Thaïlande pour sa troisième saison, qui renouvelle comme à chaque fois entièrement son casting et son intrigue pour l’occasion. Les enjeux, eux, restent similaires: gratter le vernis de respectabilité et de bonheur en toc de riches Occidentaux en vacances afin d’en révéler la tristesse, le vide, les déviances, l’hypocrisie et les failles… Jusqu’au déraillement fatal.



Ouvrant sur une large galerie de personnages constamment agacés et agaçants, cette troisième saison, nouveau dépliant touristique aux relents acides, flirte souvent avec la caricature un peu creuse, bavarde et répétitive, mais touche aussi parfois à une forme de fascinante hypnose grinçante, notamment grâce à la musique envoûtante de l’excellent Cristobal Tapia de Veer. Chacun, bien sûr, cache quelque chose dans ce grand Cluedo à l’exotisme trompeur.

3. En haute mer

Disponible sur arte.tv. Polar de Denis Rabaglia. Avec Maud Wyler, Michael Neuenschwander, Carlos Bardem. 4 épisodes de 45 minutes. La cote de Focus: 3/5



Quelques semaines après avoir laissé filer le jeune tatoueur Florian Bonnel qui devait être entendu suite à la disparition de sa petite amie, la policière Aurélie Mercier apprend qu’il a été arrêté sur un cargo pour le meurtre d’un matelot. Dépêchée au Cap afin de rapatrier le suspect (l’embarcation est sous pavillon suisse), elle découvre que sa dulcinée a voyagé à bord du même navire et se heurte au silence de l’équipage. Ce qui se passe en mer reste en mer…

En haute mer

Librement inspiré d’un roman, En eau salée, signé par l’écrivain Fabien Feissli, cette minisérie franco-germano-suisse nage dans les eaux troubles de la marine marchande. Quelque part entre une Agnès Jaoui et une Stéphanie Blanchoud, la comédienne Maud Wyler (La Fille de son père, Hors du temps) porte ce thriller aquatique, huis clos sur l’océan avec pour toile de fond le trafic d’armes, le blanchiment d’argent et le green washing. Un polar naval à l’atmosphère étouffante et au dénouement inattendu.

4. Mythic Quest (saison 4)

Disponible sur APPLE TV+ Comédie de Charlie Day, Megan Ganz et Rob McElhenney. Avec Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby. 10 épisodes de 24 à 37 minutes. La cote de Focus: 3,5/5

De The Office à Abbott Elementary en passant par 30 Rock, Party Down, The IT Crowd ou encore Parks and Recreation, la sitcom anglo-saxonne en milieu professionnel reste une valeur sûre. Preuve en est encore depuis exactement cinq ans avec Mythic Quest, irrésistible série geek cornaquée par l’équipe créative également aux commandes d’It’s Always Sunny in Philadelphia et se déroulant essentiellement au cœur d’un ambitieux studio californien de jeux vidéo.



En cours de diffusion sur Apple TV+, sa quatrième saison multiplie à nouveau les approches originales et les petites trouvailles narratives afin de creuser le portrait, comique et attachant, des personnages névrosés et bouffis d’ego qui font tout le sel de la série. Au milieu d’intrigues solidement charpentées, on pointe particulièrement un très amusant épisode à la Agatha Christie. A noter qu’en mars atterrira Side Quest, très attendue série dérivée s’intéressant à la vie d’employés, de joueurs et de fans atteints par le jeu au cœur de Mythic Quest.