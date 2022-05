Blink Blank (numéro 5)

Les prochaines semaines s’annoncent particulièrement passionnantes pour le cinéma d’animation, avec notamment les sorties en juin de Flee du Danois Jonas Poher Rasmussen et bien sûr du Buzz l’Éclair des studios Pixar. Mais le cinquième numéro de Blink Blank, qui couvre la période printemps-été 2022, voit plus loin déjà en levant un coin de voile sur le projet Arco, premier long métrage hyper attendu d’Ugo Bienvenu, véritable petit prodige de la bande dessinée qui a récemment participé à la résurrection de Métal Hurlant. L’occasion pour la désormais incontournable revue semestrielle de se fendre d’un dossier mastoc consacré aux liens féconds qui unissent cinéma d’animation et science-fiction, du génie incontesté du maître et pionnier René Laloux ( La Planète sauvage) aux récentes expérimentations psychédéliques d’un Dash Shaw ( Cryptozoo). Le reste des rubriques est toujours aussi impeccable: entretien au long cours avec le très culte Ralph Bakshi ( Fritz the Cat), hommage à l’animateur de légende nippon Yasuo Ôtsuka ( Horus, Le Château de Cagliostro), coup d’œil sur le chantier des prochains films d’Alê Abreu ( Le Garçon et le Monde) et Michel Ocelot ( Kirikou)… Quant au foisonnant cahier critique de ce numéro, il ne manque bien sûr pas de revenir sur The House, géniale série d’anthologie en stop motion Netflix en partie pilotée par le duo d’orfèvres belges que forment Emma De Swaef et Marc James Roels. Que du bon!

