À la télé ce soir : Penissimo, tout savoir sur le sexe masculin

Engin, zob, gourdin, zizi, bite, queue, braquemart, concombre, poutre, manche, quéquette… Les mots ne manquent pas pour désigner le sexe masculin. Trois ans après Viva La Vulva qui questionnait la condition des femmes, les tabous et les diktats esthétiques relatifs à leurs organes génitaux, ce documentaire de Gabi Schweiger invite à un voyage culturel de 4 000 ans à travers l’Histoire du pénis et à remettre en question la masculinité contemporaine. Penissimo raconte les mésaventures de Priape, dieu de la fécondité au phallus démesuré dans la Grèce antique, le processus physique de l’érection, la fausse route d’Aristote et les recherches de Léonard de Vinci qui disséquait en secret les corps d’hommes pendus. Nourri par des psychiatres, psychothérapeutes, sexologues, écrivain, producteur de films pornos, Penissimo parle taille moyenne (entre 12 et 14 cm en érection pour l’Europe), revient sur les origines de la circoncision et le scandale Gelitin, un collectif d’artistes qui a fait jaser en Autriche avec une statue d’homme nu, en érection, qui urine dans sa propre bouche. Le sexe arme de guerre à travers le viol, le bataillon sacré de Thèbes, l’homosexualité hors-la-loi, la révolution sexuelle des années 60… Des hommes qui s’inquiètent de sa… petite taille (“ Jamais personne n’est venu me voir parce que son pénis était trop gros”) ou qui en parlent comme de leur meilleur et plus proche ami… Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le zizi.



