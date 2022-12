Après avoir feuilleté quatre décennies de presse papier gaming en France avec Presse Start, Omaké Books allume le tube cathodique avec Télé Start: 40 ans d’émissions de jeux vidéo en France. Cette brique de près de 400 pages se penche sur des émissions phares des 80’s et 90’s comme Télévisator 2. Mais aussi sur les chaînes télé thématiques. Des dizaines d’anecdotes folles émaillent en outre les interviews de 25 présentateurs-culte dont Karen Cheryl et Jean- Michel Blottière (Micro Kid’s). On faisait comment avant YouTube?

De Nicolas Bonzom, éditions Omaké Books, 368 pages. Prix: 25 euros.