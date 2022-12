T – Ma vie en t-shirts

La proposition est assurément insolite, à savoir une autobiographie déguisée d’Haruki Murakami à travers son imposante collection de t-shirts. Il y en a ici une bonne centaine, objets, à l’origine, d’une série d’articles écrits par l’auteur de Kafka sur le rivage pour le magazine japonais de mode masculine Popeye. Dûment photographiés et rangés par catégorie -le surf, la bière, les ours, les universités, les épreuves de course à pied…-, tous ont leur petite histoire, l’écrivain se remémorant tantôt un concert en «petit» comité -une salle de moins de mille places- de Bruce Springsteen, tantôt une séance de dédicaces impromptue à la légendaire librairie Powell’s Books à Portland, dans l’Oregon. Et Murakami d’apparaître tour à tour en collectionneur compulsif de vinyles -“Passer des heures et des heures à fureter dans un magasin de disques d’occasion constitue pour moi un bonheur sans nom”- ou en amateur éclairé de whisky, parmi d’autres. Toutes passions évoquées avec une légèreté empreinte d’humour et de sagesse, l’ensemble dévoilant des facettes inattendues de la personnalité d’un auteur ayant trouvé dans le t-shirt un moyen commode de rencontrer l’un de ses désirs profonds: “Avant tout, il y a une chose fondamentale: je ne veux pas attirer l’attention.”

D’Haruki Murakami, éditions Belfond, traduit du japonais par Hélène Morita, 196 pages. 7