Swarm ***1/2

Swarm a de quoi attirer d’emblée: photographie léchée, montage et mise en scène audacieuse, ambiance sonore prenante et partie intégrante de l’intrigue… Derrière ces atours arty se cache notamment Donald Glover alias le rappeur Childish Gambino. Outre son rôle de nerd un brin demeuré dans Community, on lui doit également la déjantée Atlanta. Mais Swarm, elle, n’est pas vraiment une comédie: on nous assure, au début de chaque épisode, que tout est vrai, et on y suit Andrea (Dre), obsédée par la chanteuse Ni’Jah, sorte de Beyoncé fictive. Après le suicide de sa sœur adoptive, Dre s’abandonne à une rage meurtrière… Dans le rôle de Dre, Dominique Fishback, impressionnante, porte la série sur ses frêles épaules. Il faut la voir en stripeuse intérimaire revêche, se déhancher à contre-temps sur… une chanson de Ni’Jah. Ou se ruer sur une tarte aux pommes, comme pour conjurer le meurtre sanglant qu’elle vient tout juste de commettre. Car Dre compte bien faire payer quiconque ose s’en prendre à sa diva r’n’b. Plus loin, cette gourou de secte très étrange dans laquelle Dre se fait embringuer, on se disait bien qu’on l’avait déjà vue quelque part… Ce n’est autre que la chanteuse Billie Eilish, qui, elle aussi, crève l’écran. Avant d’en finir avec le name-dropping, ajoutons que Malia Obama (la fille de Barack) a co-écrit le cinquième épisode. Le sixième achèvera de brouiller les cartes entre fiction et réalité, avec son dispositif façon docu-série true crime. On est bon pour googler cette Andrea Greene complètement timbrée. Existe-t-elle bel et bien? Le trouble est tel qu’on ne sait pas trop quel message on veut nous faire passer, et si il y en a vraiment un… Swarm se résume alors à un jeu de massacre glauque, dont on se surprend à attendre, popcorn sur les genoux, le prochain bain de sang. Nul doute que Dominique Fishback y est pour beaucoup.

Une série créée par Janine Nabers et Donald Glover. Avec Dominique Fishback, Chloe Bailey, Nirine S. Brown. Disponible Sur Prime Video.