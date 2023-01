Avec sa mine patibulaire, Aleksander Ceferin, le grand patron de l’UEFA, passerait facilement pour un hitman en cavale. Dans Super League: la guerre du football, c’est pourtant bien lui le héros sans peur et sans reproche. Andrea Agnelli, le président tout récemment démissionnaire de la Juventus de Turin, semble lui a priori plutôt charmant. Ici, il se révèle machiavélique. Car on ne nous avait pas prévenu: cette mini- série documentaire est l’égale d’un film de mafia scorsesien doublé d’une tragédie grecque! Pour résumer, la série raconte les quatre journées dantesques d’avril 2021 qui faillirent voir la naissance de la Super League: une compétition rebelle, exclusive et élitiste, fomentée par les plus gros clubs de football européens désirant quitter la sacro-sainte Champions League. Leur motif? En gros, ramasser (ENCORE) plus d’argent, et tant pis si les “petits” clubs (et la morale) en pâtissent. Les producteurs ont dépensé sans compter, et même les diagrammes explicatifs, en forme de pyramides bleutées, sont sublimes… On ne sait pas si les protagonistes se promènent avec une caméra constamment rivée sur eux dans la vraie vie, mais on a presque l’impression d’être face à un épisode de 24 heures chrono. On tiquera sur l’idée de présenter Aleksander Ceferin en sauveur débarquant sur son cheval blanc, alors qu’il vient de concocter, pour 2024, une nouvelle Champions League à peine plus raisonnable que cette Super League mort-née… Pour compenser, à peu près tous les “belligérants” ont accepté de témoigner (de Florentino Pérez, président du Real Madrid à l’origine de la ligue dissidente, au fourbe Andrea Agnelli, donc, en passant par Gary Lineker, ex-joueur et légende vivante). Diablement excitante, la série pourrait même séduire les spectateurs réfractaires à la chose footballistique -il n’est pas tant question de football ici que de jeux de pouvoir, de trahisons, d’avarice, du bien, du mal, tout ça…

Une minisérie créée par Jeff Zimbalist. Avec Aleksander Ceferin, Andrea Agnelli, Javier Tebas. Disponible sur Apple Tv+. 7