Suède-Belgique

Après le camouflet (c’est un euphémisme) de la dernière Coupe du monde et leur élimination avant même le stade des huitièmes de finale, les Diables Rouges lancent déjà ce vendredi en Suède leur campagne de qualification pour l’Euro 2024. Enfin libérés de Roberto Martinez, de ses limites tactiques et de son entêtement, ils vivront à Solna, près de Stockholm, les grands débuts de Domenico Tedesco (photo), avec beaucoup d’inconnues. Dans quel système et avec quels joueurs l’ancien entraîneur de Schalke, Leipzig et du Spartak Moscou attaquera-t-il ces qualifs? Doit-on s’attendre à un grand chambardement (sans aucun doute nécessaire)? Les retraites internationales d’Eden Hazard et de Toby Alderweireld incitent au changement. Comme le vieillissement et l’état de forme de certains cadres… La Belgique, qui se déplace en Allemagne le 28 mars pour un solide match amical contre la Mannschaft, compte par ailleurs dans son groupe l’Autriche, l’Estonie et l’Azerbaïdjan. Les deux premiers seront qualifiés. Avec possibilité de barrage pour les Belges en cas d’accident.

Match de qualification.