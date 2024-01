Succession et The Bear raflent la mise aux Emmy Awards : voici le palmarès complet

Les séries « Succession » et « The Bear » sont les grandes gagnantes des Emmy Awards et raflent 6 prix chacune. « Acharnés », sur Netflix, obtient également plusieurs prix. Voici le palmarès complet.

L’ultime saison de « Succession« , chronique noire et grinçante des querelles intestines d’une richissime famille aux commandes d’un vaste empire médiatique, a triomphé aux Emmy Awards en remportant le prix de la meilleure série dramatique.

Déjà vainqueur en 2020 et 2022, ce programme de HBO adoré par la critique et le public américain a notamment devancé deux autres séries produites par la chaîne du câble, « The Last of Us » et « The White Lotus ».

La série « The Bear: sur place ou à emporter » a remporté le prix de la meilleure comédie. La première saison de cette plongée dans l’envers mouvementé des cuisines d’un restaurant de Chicago s’est imposée comme l’un des phénomènes cathodiques de l’été 2022. Elle devance notamment les séries « Abbott Elementary » et « Ted Lasso ».

« Acharnés » a remporté pour sa part l’Emmy Award de la meilleure mini-série, réservé aux feuilletons se limitant à une saison, un prix très convoité lors de cet équivalent des Oscars pour la télévision américaine. Cette production Netflix suit le jeu de massacre auquel se livrent deux automobilistes passablement énervés après un accrochage sur un parking de Los Angeles. Elle a notamment devancé « Dahmer – Monstre: l’histoire de Jeffrey Dahmer » et « Star Wars: Obi-Wan Kenobi ».

Voici la liste des vainqueurs dans les principales catégories des Emmy Awards.