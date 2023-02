Stupéfiant

Liv.e expérimente avec le r’n’b, la soul et le jazz sur un deuxième album plus audacieux encore que son prédécesseur.

Elle a très vite été adoubée par Tyler, The Creator, Janelle Monáe, Earl Sweatshirt et Erykah Badu à laquelle elle est souvent comparée. Earl l’a embauchée sur son EP Feet of Clay. Et Erykah lui a organisé une petite fête en streaming (Covid oblige) pour célébrer la sortie de son premier album. Elle y allait d’ailleurs de son petit commentaire. “J’ai toujours considéré Liv.e comme faisant partie de la famille. Elle était cette jeune fille timide et créative qui avait trouvé le chemin de mon cœur. On est diplômée de la même école d’art à quelques années d’intervalle. Liv.e appartient à la tribu.”

Née au Texas, à Dallas, dans une famille religieuse et musicale, Hailee Olivia Williams se destinait à une carrière dans les arts visuels avant de se lancer dans la musique. Le deejaying lui a servi de bouffée d’oxygène et de boule antistress pendant ses études. Et très vite, la jeune femme s’est mise à explorer sa voix et ses talents de compositrice mis en lumière par deux EP: Frank en 2017 et Hoopdreams en 2018. Liv.e a été profondément marquée par le r’n’b old school, la soul vintage, le jazz et le gospel. Sur son exceptionnel et éclectique premier album, Couldn’t Wait to Tell You, portés par sa voix chaude et sensuelle, des beats à la Madlib/ J Dilla, une dizaine de personnages partageaient à tour de rôle des pages de leurs journaux intimes. Plus expérimental, plus chaotique, Girl in the Half Pearl ne baigne pas dans des ambiances aussi rêveuses. Le but de la bluffante Californienne d’adoption était d’enregistrer un album qui donne l’impression d’être sous drogues. L’état dans lequel elle voulait se sentir elle-même.

Après une année de tourments personnels, elle signe un disque empreint de chaos et de liberté. Fabriqué avec l’aide de producteurs basés comme elle à Los Angeles, Mndsgn (Jonwayne, Doja Cat…), Aaron Liao, Solomonophonic, John Carroll Kirby (Solange, Frank Ocean, Miley Cyrus…), Girl in the Half Pearl est un album plus compliqué et moins accessible que son prédécesseur. Un disque exigeant de r’n’b mutant. Vite irritée par les comparaisons (et apparemment pas des masses encline à se raconter en interview), Liv.e (prononcez Liv) a du mal à expliquer ses sons mais lie son éclectisme et son esprit aventurier à son amour du jazz.

“When I looked inside myself / I found there was no one to help”, chante-t-elle de manière plutôt sibylline sur Gardetto, le titre d’ouverture de l’album. Les morceaux souvent très courts parlent de cœur brisé, de relation amoureuse, de comment sa conception de l’amour a changé. Mais Girl in the Half Pearl s’apparente moins à la fin d’une histoire qu’au début d’une autre. Elle le voit comme un nouveau chapitre. Son entrée dans la vie de femme…