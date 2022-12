Sorti en 2008, Stella voyait Sylvie Verheyde s’essayer avec bonheur à la fiction autobiographique, pour signer le portrait sensible d’une fillette cherchant sa place dans le monde. Quatorze ans plus tard, on retrouve Stella (Flavie Delangle) à l’adolescence, de retour de ses premières vacances entre copines, alors que ses parents viennent de se séparer, son père (Benjamin Biolay) étant parti avec une autre, laissant à sa mère (Marina Foïs) le soin de s’occuper du café populaire familial et des dettes du ménage. Et la jeune fille d’entamer sa dernière année de lycée dans des dispositions incertaines, indifférente à un bac qui accapare les filles de sa bande et dont elle n’ignore cependant pas qu’il pourrait orienter la suite de son parcours. À quoi elle préfère pour l’heure les nuits passées à danser aux Bains Douches, embrassant la vie à pleine bouche dans un lieu où les barrières sociales sont abolies; pas insensible par ailleurs au charme d’André (Dixon), dandy énigmatique et incontestable roi du dancefloor… Des portraits d’adolescence, le cinéma en produit de nombreux, inégalement inspirés. Celui que signe aujourd’hui Sylvie Verheyde compte parmi les réussites incontestables du genre, Stella est amoureuse vibrant à l’unisson de son héroïne -formidable Flavie Delangle, lumineuse révélation du film-, lancée avec une énergie et une intensité rares dans un récit d’apprentissage qui est aussi celui d’une émancipation. Si l’on décrit souvent l’adolescence comme l’âge ingrat, elle est aussi, devant la caméra de la réalisatrice, celui de tous les possibles, perspective trouvant des contours grisants au son de Indeep, New Order et autre Fad Gadget…

De Sylvie Verheyde. Avec Flavie Delangle, Marina Foïs, Benjamin Biolay. 1 h 50. Sortie: 14/12. 8